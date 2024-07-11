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Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız Yunanistan Donanma Komutanlığı ile Görüştü

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Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Yunanistan Donanma Komutanlığı heyetiyle bir araya geldi. Atina'da gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes de hazır bulundu.

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, "Güven Artırıcı Önlemler" kapsamında Yunanistan Donanma Komutanlığı heyetiyle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koramiral Yıldız ve beraberindeki heyet, Atina'da Yunanistan Donanma Komutanlığı heyetiyle görüştü.

Koramiral Yıldız, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'i de ziyaret etti.

Açıklamada, ziyarete ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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