Üye Girişi
Haberler

Trump'ın Kamala Harris'e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından gözler yerine aday gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'e çevrilirken dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Başkan adaylarından Donald Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolar olmak üzere 2 kez bağış yaptığı öğrenildi.

ABD basını, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, 2011 ve 2013'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara 2 kez bağış yaptığını ortaya koydu. ABD basınında yer alan haberlere göre, finansal kayıtlar, Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolarlık bağış yaptığını gösteriyor.

UZMANLAR "OLAĞAN BİR DURUM" YORUMUNDA BULUNUYOR

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump'ın başkanlığı öncesinde, Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara bağışları sosyal medyada da gündem olurken, uzmanlar Trump'ın, iş insanı olarak Demokrat Partiye yaptığı eski bağışlarının olağan bir durum olduğunu belirtiyor.

KIZI DA 2 BİN DOLARLIK BAĞIŞ YAPMIŞ

Ayrıca Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da 2014'te Harris'ın kampanyasına 2 bin dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, The Sacramento Bee gazetenin 2020'deki haberinde, Trump'ın ABD başkanlığı için adaylığını açıkladığı 2015'te, Harris'in, söz konusu bağışları "insan hakları savunucusu bir vakıfa" bağışladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kamala Harris Ivanka Trump Donald Trump California Joe Biden Politika Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

 Emeklilerin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Emeklilerin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title