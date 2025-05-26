Donald Trump, Anma Günü'nde Askerleri Unutmayacaklarını Vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi için savaşarak hayatını kaybeden askerler için düzenlenen programda, onları asla unutmayacaklarını belirterek, asker ailelerine teşekkürlerini sundu.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda 157'ncisi düzenlenen Anma Günü'ne (Memorial Day) katıldı.

Mezarlığın amfi tiyatrosundaki anıta çelenk bıraktıktan sonra konuşma yapan Trump, ABD'nin girdiği savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin kahramanlıklarına yer vererek, yakınlarını kaybeden bazı ailelere isimlerini anarak bizzat teşekkür etti.

Trump, "Kahramanlarımızı asla unutmayacağız." ifadesini kullanarak ABD için canlarını veren askerler için "en yüksek saygılarını" sunduğunu belirtti.

ABD'nin ilk verdiği özgürlük mücadelesinin üstünden 250 yıl geçtiğini hatırlatan Trump, bu sebeple bugünkü anma programının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Trump ayrıca, ABD Özgürlük Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yılı anısına büyük bir kutlama düzenleyeceklerini hatırlatarak, bir önceki dönem seçimleri kaybettiği için "mutlu olduğunu", aksi takdirde bu büyük kutlama dönemine başkanlık edemeyeceğini söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'a yakın bölgede düzenlenen tören, saygı duruşu ve dua edilmesiyle son buldu.

ABD'de "Anma Günü (Memorial Day)", savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayıs ayının son pazartesi yapılıyor.