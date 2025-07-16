Don Quixote Mü musicalı Seyircilerle Buluşmaya Hazırlanıyor

Don Quixote Mü musicalı Seyircilerle Buluşmaya Hazırlanıyor
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Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan 'Don Quixote' müzikali, ünlü oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un sahne alacağı bir prodüksiyon olarak seyirci ile buluşacak. Müzikal, 30 kişilik oyuncu kadrosu ve 15 kişilik canlı orkestrası ile Don Kişot'un hayal dünyasına bir yolculuk sunacak.

Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan "Don Quixote" müzikali seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Piu Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği müzikalde, usta oyuncu Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ilk kez aynı sahneyi paylaşarak, seyirci karşısına çıkacak.

Müzikal, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve sahne tasarımıyla, izleyicileri Don Kişot'un hayal ile gerçek arasında geçen dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.

Oyunun prömiyer tarihi ve bilet satış detayları yakın zamanda açıklanacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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