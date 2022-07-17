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Domuz tuzağına yakalanan boz ayı böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Sadi Uzun - Güncel
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Domuz tuzağına yakalanan boz ayı böyle kurtarıldı Bartın'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Ulukaya Köyü'nde domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak kurtarıldı.

Domuz tuzağına yakalanan boz ayı böyle kurtarıldı

BARTIN - Bartın'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Ulukaya Köyü'nde domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak kurtarıldı.

Olay ilçeye bağlı Ulukaya Köyü Şelale üstü mevkiinde meydana geldi. Ayı sesi duyan vatandaşlar bölgeye geldiklerinde hayvanın domuz tuzağına yakalandığını fark etti. Yanında yavrusu da bulunan boz ayı kapandan ne kadar kurtulmaya çalışmak istese de başarılı olamayınca durum jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Görevliler tarafından uyutulan boz ayı daha sonra yakalandığı telin arasından kurtarıldı.

Ayının kurtulmak için hareket ettiği sırada vücudunda oluşan yaraya ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı.

Kendine gelmesi beklenen ayı doğal ortamına bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Sadi Uzun - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ulukaya Köyü Bartın Ulus Güncel Haberler

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