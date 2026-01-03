Haberler

Bingöl'de domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, hayvanlarına gitmekte olan bir kişi, domuz saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Bilal Gülen, yanındaki köpeği sayesinde hayatta kaldığını belirtti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, ahıra giderken domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hazarşah köyünde yaşayan 44 yaşındaki Bilal Gülen, sabah hayvanlarının bulunduğu ahıra gitmek için evden çıktı.

Köy dışında bulunan ahıra ulaştığı sırada Gülen, karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gülen, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşadıklarını anlatan Gülen, yanındaki köpeği sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Domuz saldırısında köpeğinin de ciddi şekilde yaralandığını belirten Gülen, şunları kaydetti:

"Sabah hayvanların bulunduğu ahıra gittim. Ahır kapısını açmak isterken domuzla karşılaştım. Hayvanların içine girmemesi için kovmaya çalıştım. O an bana saldırmaya başladı. Ondan kaçmaya çalıştım ama nafile. Bana vurmaya başladı. Zaten köpek olmasaydı beni parçalardı. Köpeğime de saldırdı. Köpeğim kafasından ve karın bölgesinden yaralandı. Bu hale düştüğüm için köpeğimi tedaviye getiremedim."

Vücudunda derin yaralar oluştuğunu ifade eden Gülen, karın bölgesine zarar gelmemesi için kendini domuzdan korumaya çalıştığını, bu yüzden el, ayak ve bacaklarında ciddi yaralar oluştuğunu belirtti.

Gülen, bölgede domuz sayısının son yıllarda arttığını ve bunun ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
