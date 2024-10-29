Üye Girişi
Haberler

Domaniç'te Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Domaniç'te Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan anız yangını kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ağaçlık alana sıçrayan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Durabey köyü Eslemez mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Domaniç ve Çukurca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin mücadelesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel

Yerel Yönetim İtfaiye Domaniç 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda açık konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Esra Erol, Avukat Hülya nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.