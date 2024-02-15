Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 27 santimetreye ulaşırken, sürücüler buzlanma ve sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi.
Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaşırken, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve kar küreme araçlarıyla yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.