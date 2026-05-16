Dollvet Başkanı Eyüp Sabri Göncü'den Kurban Bayramı öncesi aşı uyarısı

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan hareketliliğinde yaşanan artış, bulaşıcı hayvan hastalıkları riskini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevkiyatlarının yoğunlaştığı bayram dönemlerinde, koruyucu sağlık uygulamalarının önemine dikkat çeken Dollvet Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Göncü, aşılama ve biyogüvenlik önlemlerinin hayvancılık sektörü açısından kritik rol oynadığını belirtti.

Türkiye’nin hayvan sağlığı alanında yerli üretim kapasitesini artırmasının stratejik önem taşıdığını ifade eden Göncü, Kurban Bayramı dönemlerinde yalnızca ticari hareketliliğin değil, aynı zamanda salgın risklerinin de arttığını söyledi.

“Hayvan hareketlerinin yoğun olduğu dönemlerde koruyucu sağlık uygulamaları büyük önem taşıyor. Özellikle aşılama süreçlerinin düzenli yürütülmesi, hem üreticinin ekonomik kayıplarını azaltıyor hem de toplum sağlığı açısından güvenli bir süreç oluşturuyor” diyen Eyüp Sabri Göncü, biyoteknoloji yatırımlarının uzun vadede gıda güvenliği açısından da kritik olduğunu vurguladı.

Yerli Aşı ve Biyoteknoloji Vurgusu

Hayvan sağlığı alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının Türkiye için stratejik bir hedef olması gerektiğini ifade eden Göncü, yerli Ar-Ge yatırımlarının önemine dikkat çekti. Dollvet Biyoteknoloji’nin geliştirdiği çalışmaların yalnızca Türkiye pazarı için değil, uluslararası hayvan sağlığı ekosistemi için de önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Özellikle zoonotik riskler ve bölgesel salgın hastalıkların küresel ölçekte ekonomik etkiler oluşturduğunu söyleyen Göncü, biyoteknolojinin artık yalnızca sağlık sektörü değil, tarım ve hayvancılık ekonomisinin de temel unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti.

“Koruyucu Veterinerlik Geleceğin En Kritik Alanlarından Biri”

Kurban Bayramı öncesinde üreticilere ve yetiştiricilere çağrıda bulunan Eyüp Sabri Göncü, veteriner kontrolü ve koruyucu sağlık uygulamalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Koruyucu veterinerlik uygulamaları artık yalnızca hayvan sağlığı için değil, sürdürülebilir üretim ve ekonomik istikrar açısından da kritik bir noktada bulunuyor. Bilimsel altyapı, Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesi güçlendikçe Türkiye bu alanda bölgesel bir merkez haline gelebilir.”

Eyüp Sabri Göncü Kimdir?

Eyüp Sabri Göncü, biyoteknoloji ve hayvan sağlığı alanındaki yatırımlarıyla tanınan bir iş insanıdır. 1978 yılında Şanlıurfa’da doğan Göncü, mühendislik eğitiminin ardından İngiltere ve Amerika’da yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. 2015 yılından itibaren biyoteknoloji sektörüne yoğunlaşan Göncü, Dollvet Biyoteknoloji’yi yeniden yapılandırarak modern üretim ve Ar-Ge altyapısına sahip bir biyoteknoloji kampüsü oluşturmuştur. Aşı, biyolojik ürün ve veterinerlik çözümleri geliştiren şirket, bugün yerli üretim odaklı çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Eyüp Sabri Göncü ise özellikle Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki üretim gücünü artırmaya yönelik vizyonuyla öne çıkmaktadır.

