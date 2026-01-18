Haberler

İzmir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurlara kendilerini kadın olarak tanıtarak cinsel içerikli görüntülerini kaydedip, 'uzlaştırmacı avukat' sıfatıyla para talep ettiği belirlendi.

İzmir merkezli 9 ilde suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılında 235 kişinin dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet ve telefon uygulamaları üzerinden kendilerini kadın olarak tanıtarak iletişim kurdukları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydettikleri belirlendi.

Daha sonra mağdurları "uzlaştırmacı avukat" sıfatıyla arayan zanlıların, "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek ücret talep ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'deki belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 15 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde "uzlaştırma ücreti" adı altında vatandaşları 15 milyon liradan fazla dolandırdığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak