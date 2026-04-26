Doktordan hemşire annesine sürpriz

MALATYA'da pratisyen hekim Buğra Şekerci, aynı hastanede ebe olarak görev yapan annesi Nefise Şekerci'ye sürpriz yaparak 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı kutladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim Buğra Şekerci, aynı hastanede doğumhanede ebe olarak çalışan annesi Nefise Şekerci'yi ziyaret etti, çiçek verdi. Aynı kurum çatısı altında aynı gün nöbetçi olan anne ve oğlunun buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanmasının aileleri için mutluluk kaynağı olduğunu belirten Buğra Şekerci, "Aynı kurumda, farklı birimlerde sağlık hizmeti sunmak hem mesleki hem de ailevi açıdan bizi motive ediyor. Farklı alanlarında görev yapıyoruz ama aynı hedef doğrultusunda çalışmak gurur verici. Atanma sürecimde annemle aynı hastanede çalışma fikri bizi heyecanlandırıyordu. Bugün de aynı gün nöbetçiyiz. Ebeler Haftası vesilesiyle anneme sürpriz yapmak istedim. Bu vesileyle başta annem olmak üzere tüm ebelerin haftasını kutluyorum" dedi.

35 yıllık sağlık alanındaki hizmetinin son 25 yılını ebe olarak devam ettiğini belirten Nefise Şekerci ise "Bugün 24 saat nöbetçiyiz. Oğlum bana sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum. Oğlumla aynı hastanede çalıştığım için gururluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı