Doha'da Halep Çarşısı Kitap Fuarı'nda Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 34. Doha Uluslararası Kitap Fuarı alanına kurulan temsili Halep Çarşısı (Halabouni Kitap Pazarı) ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Fuarın en dikkat çekici alanlarından biri haline gelen ve Suriye'nin zengin edebi ve kültürel mirasının tanıtıldığı bu özel bölümde, Halep'in tarihi Halabouni Caddesi'nden gelen yaklaşık 15 kütüphane ve yayınevi yer alıyor.

Suriye'nin kültürel geçmişini yansıtan el yazmaları, kaligrafi örnekleri ve geleneksel sanat eserlerinin de sergilendiği Halep Çarşısı'nda ziyaretçiler, Arap edebiyatının klasiklerinden çağdaş eserlerine kadar geniş bir yelpazede kitapları inceleme fırsatı ve Halep'in geleneksel lezzetlerini tatma imkanı buluyor.

Körfez bölgesinin en eski ve en büyük kitap fuarlarından biri olan Doha Uluslararası Kitap Fuarı, ilk olarak 1972'de düzenlendi. Uzun süre iki yılda bir yapılan fuar, 2002'den sonra her yıl düzenlenmeye başladı. 2015 yılında Türkiye'nin onur konuğu olduğu fuar, Kovid-19 nedeniyle 2020'de yapılamamıştı.

Bu yıl "Gravürden Yazıya" temasıyla düzenlenen fuara, aralarında Türkiye'den yayınevlerinin de bulunduğu 43 ülkeden 522'in üzerinde yayınevi katılım sağlıyor.

Çeşitli kültürel ve sanatsal atölyeler, sahne etkinlikleri, söyleşiler ve imza günleri gibi birçok etkinliğin yapıldığı 34. Uluslararası Doha Kitap Fuarı, 17 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.