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Doğuştan Kalp Hastası 22 Günlük Bebek Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Doğuştan Kalp Hastası 22 Günlük Bebek Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi
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Tokat'ta doğuştan kalp hastalığı olan 22 günlük Erdoğan bebek, ileri tedavi için ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğuştan kardiyak defektleri ve pulmoner hipertansiyon tanıları olan 22 günlük Erdoğan bebeğin ileri tedavi ve müdahale ihtiyacı sebebiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevkine karar verildi.

Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek helikoptere nakledildi.

Ambulans helikopter Erdoğan bebek için Ankara'ya gitmek üzere havalandı.

Bebeğin, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi birimlerinde tedavi göreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Hacettepe Üniversitesi Helikopter Ankara Bebek tokat

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