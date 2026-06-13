Doğuş Üniversitesi, Wın Eurasıa'da Geleceğin Üretim Teknolojilerini Anlattı

(İSTANBUL)- Doğuş Üniversitesi, sanayi ve teknoloji dünyasının önemli buluşmalarından WIN EURASIA 2026 kapsamında düzenlenen " Yapay Zeka, Robotik ve Mekatronik Çağında Geleceğin Üretim Teknolojileri" panelinde yer aldı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, Doğuş Üniversitesi BWI-HUB Direktörü Dr. Turhan Karakaya, yapay zeka, robotik sistemler ve mekatronik teknolojilerinin üretim süreçlerinde yarattığı dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanayide dijitalleşmenin artık yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiğini vurgulayan Karakaya, üniversite-sanayi iş birliğinin bu dönüşümde kritik rol oynadığını ifade etti.

Panelde, yapay zeka destekli üretim sistemleri, robotik otomasyon, mekatronik çözümler, akıllı fabrikalar ve geleceğin üretim modelleri ele alındı. Sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen oturumda, teknolojik dönüşümün üretim verimliliğine, nitelikli insan kaynağına ve sürdürülebilir sanayi politikalarına etkileri değerlendirildi. Dr. Turhan Karakaya, Doğuş Üniversitesi'nin BWI-HUB çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla öğrencileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini yenilikçi üretim teknolojileri etrafında buluşturmayı hedeflediğini belirtti. Karakaya, yükseköğretim kurumlarının yalnızca bilgi üreten yapılar olmadığını, aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu dönüşüme yön veren merkezler olarak konumlanması gerektiğini söyledi.

MEKMÜHDER tarafından düzenlenen panelde Dr. Turhan Karakaya'nın yanı sıra TROESTER ROBOTICS'ten Abdullah Özver, MECH DYNAMIX CEO'su Sinan Taşçı, TEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nihat Akkuş ve DACEL'den Nisa Öztürk yer aldı. WIN EURASIA 2026 kapsamında düzenlenen oturum, yapay zeka, robotik ve mekatronik alanlarındaki gelişmelerin üretim teknolojilerine etkisini farklı yönleriyle ele alırken, üniversite-sanayi iş birliğinin geleceğin üretim ekosistemindeki önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA