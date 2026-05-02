Kadınların İşten Ayrılma Oranları Açıklandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde gerçekleştirilen analiz çalışması, kadınların doğumdan sonraki 1 ay içinde yüzde 3,7'si, 6'ncı ay içinde yüzde 39,9'u, 12'nci ay itibarıyla da yüzde 56,5'inin işten ayrıldığını ortaya koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve UNFPA iş birliğinde, ihtiyaca ve kanıta dayalı etkin politika alternatiflerini geliştirebilmek amacıyla analiz çalışması gerçekleştirildi. Özel sektörde çalışan ve 2016-2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analiziyle hazırlanan ve bu alanda ilk olma özelliği taşıyan 'İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar' raporu, mevcut aile dostu politikaların ve müdahalelerin kadınlar tarafından nasıl kullanıldığına ve bu kapsamda destek ihtiyacı devam eden alanlara dair veriler ortaya koydu. Rapora göre, doğumdan sonraki 1 ay içinde kadınların yüzde 3,7'si, 6'ncı ay içinde yüzde 39,9'u, 12'nci ay itibarıyla ise yüzde 56,5'i işten ayrılıyor. Bu veriler, doğum sonrası dönemde kadınların iş gücü piyasasından ani bir kopuştan ziyade, zaman içinde artan bir çıkış eğilimi yaşandığını gösteriyor. Yapılan analizler, kadınların doğum sonrası istihdamdan çekilmesinde birçok faktörün birlikte etkili olduğunu ortaya koydu. Bunlar arasında özellikle, evdeki iş ve bakım yükünün çoğunlukla kadınların üzerinde olması, iş ve aile yaşamının dengelenmesi, sınırlı esnek çalışma imkanları ile erişilebilir ve güvenilir bakım hizmetlerinin sınırlılığı öne çıktı.

'YÜZDE 24,22'Sİ ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ KULLANIYOR'

İşe geri dönüş oranları da incelendi. Buna göre işten ayrılan kadınların yüzde 64,33'ünün yeniden kayıtlı istihdama döndüğü, ortalama dönüş süresinin ise 13,3 ay olduğu belirlendi. Kadınların yüzde 15,9'u aynı firmaya dönerken, aynı sektörde işe dönen kadınların oranının yüzde 48,2, aynı mesleğe dönüş yapanların oranı ise yüzde 53,1 olarak kaydedildi. Büyük ölçekli firmalarda doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı yüzde 15 iken, küçük ölçekli firmalarda bu oranın yüzde 43'e çıktığı belirlendi.

Rapora göre; ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları ise düşük çıktı. Çalışan kadınların yüzde 24,22'sinin ücretsiz doğum izni kullandığı belirlendi. 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp kayıtlı istihdama geri dönmeyen toplam 309 bin 581 kadın olduğu görüldü.

'ÇALIŞMA HAYATINI AİLE DOSTU HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların iş ve aile arasında tercih yapmak zorunda olmaması gerektiğine, ikisinin bir arada yürütülmesine ilişkin çalışmaların yapılmasına dikkat çekti. Bakan Işıkhan, "Bizim bakanlık olarak hedefimiz; kadınların hem çalışma hayatında güçlü biçimde var olduğu hem de aile kurma kararlarını ekonomik ve sosyal kaygılar olmadan verebildiği bir sosyal politika çerçevesi oluşturmaktır. Bu doğrultuda çalışma hayatını daha kapsayıcı, yeni nesil çalışma modelleri ile uyumlu ve daha aile dostu hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'AİLE DOSTU POLİTİKALAR GELECEĞE YAPILAN STRATEJİK YATIRIM'

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ise kadınların annelik ve kariyer arasında seçim yapmak zorunda kalmadığı bir çalışma yaşamının sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah açısından da kritik olduğunu vurguladı. Khan, "Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımı yalnızca gelir artışı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda nitelikli iş gücünün korunması, hane refahının güçlenmesi, yoksulluğun azalması, daha kapsayıcı bir büyüme ve demografik dayanıklılığın desteklenmesi açısından da kritik önem taşıyor. Bu nedenle aile dostu politikalar yalnızca sosyal destek değil, geleceğe yapılan stratejik yatırım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı