Doğubayazıt'ta Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Sanat Sergisi

Doğubayazıt'ta Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Sanat Sergisi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda 'Nur'ul Ayn 3 Davetli Ulusal Karma Sergi ve Workshop Etkinliği' açıldı. 80 akademisyenin eserleri sergilendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve naht eserleri sergilendi.

Ağrı Valiliği koordinesinde Ağrı İbrahim Çeçen, Atatürk, Iğdır ve Muş Alparslan üniversitelerinden 80'e yakın akademisyenin yaptığı sanatsal eserlerden oluşan "Nur'ul Ayn 3 Davetli Ulusal Karma Sergi ve Workshop Etkinliği" hayata geçirildi.

Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nın avlusunda oluşturulan alana hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve naht gibi eserlerin sergisi düzenlendi.

Serginin açılışını İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ile Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mehmet Sena Geçit ve akademisyenler yaptı.

Ardından sergiyi gezmeye başlayan Rektör Gülçin'e, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Elitok sanatsal çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tarihi mekan içerisindeki diğer sanatsal çalışmaları da inceleyen Prof. Dr. Gülçin, AA muhabirine, sadece bir sergiyi açmadıklarını aynı zamanda geçmişin hafızasını bugünün sanatsal üretimiyle buluşturan bir kültür köprüsü inşa ettiklerini söyledi.

Sanatın dilden bağımsız bir iletişim biçimi, estetikten doğan bir hakikat olduğunu belirten Gülçin, "Üniversitemiz, bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra, kültür ve sanatın topluma yayılmasını da asli bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu bilinçle, bölgesel kalkınma hedeflerimizin bir parçası olarak, Ağrı'yı yalnızca akademiyle değil, sanat, kültür ve estetikle de buluşturmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gülçin, bu yıl "Nur'ul Ayn" sergi dizisinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini anlattı.

Üniversite olarak eğitim, spor ve sanata önem verdiklerini vurgulayan Gülçin, şöyle konuştu:

"4 farklı üniversiteden 80'e yakın sanatçı arkadaşımızın eseri bulunmaktadır. Hepsi de çok kıymetli eserler. Çok geniş bir eser yelpazesi var, bu bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemlerde bu ve benzeri sergileri destekleyip katılacağız. İshak Paşa Sarayı görülmeye değer bir yer. Mimarisinde sanatın bütün inceliklerinin olduğu tarihi bir mekan. Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Böyle tarihi mekanlarda sanatsal faaliyetlere ağırlık vermek istiyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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