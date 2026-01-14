Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı; silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih'te Doğubank İş Merkezi'nde daha önce çalıştığı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli A.K. (35), polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, şüphelinin saldırıyı eski patronuyla arasında yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, 8 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında Hobyar Mahallesi'ndeki Doğubank İş Merkezi'nin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce çalıştığı iş yerine gelen A.K., silahıyla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğubank ve iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli A.K.'nin yakalanması için operasyon başlattı. Şüpheli, 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. A.K.'nin emniyetteki ifadesinde, saldırıyı iş yeri sahibiyle arasında yaşanan alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan A.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.