Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (5)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA OY VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri, saat 17.00'de tamamlandı. Seçimde görev alan sandık başkanları ve memurlarla parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara gelip yaptıkları hazırlıkların ardından, sandık yemini etti. Diyarbakır'da 574 bin 625'i kadın 1 milyon 143 bin 832 seçmen için, 4'ü merkez toplam 17 ilçede 3 bin 737 sandık kuruldu. Şırnak'ta da 324 bin seçmen için 1029 sandık, Mardin'de 541 bin 445 seçmen için 10 ilçede 1843 sandık, Elazığ'da 430 bin 745 seçmen için 1631 sandık, Bingöl'de 193 bin 472 seçmen için 713 sandık, Siirt'te de 201 bin 853 seçmen için 745 sandık kuruldu.

Aziz ÖNAL,Akif ÖZALP/DİYARBAKIR/BİNGÖL/SİİRT,