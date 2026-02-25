Haberler

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağını açıkladı. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması da vurgulandı.

