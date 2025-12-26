Haberler

Tekirdağ'da Doğu Türkistan Bilinçlendirme Konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen Doğu Türkistan Bilinçlendirme Konferansı'nda Doç. Dr. Alimcan Buğda, Çin'in Doğu Türkistan'daki asimilasyon politikalarını ve bölgenin stratejik önemini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Doğu Türkistan Bilinçlendirme Konferansı gerçekleştirildi.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, Genç Vizyon Topluluğu tarafından düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Doç. Dr. Alimcan Buğda, konferansta yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan meselesinin özellikle son 5–6 yılda dünya kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir konu haline geldiğini söyledi.

Doğu Türkistan'ın stratejik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Buğda, Çin'in batıya doğru ilerleme politikalarında bölgenin kilit bir konumda bulunduğunu belirtti.

Buğda, Doğu Türkistan'ın Çin'in batıya açılan tek kapısı olmasının ve tarih boyunca Türkler ile Müslümanların yaşadığı bir coğrafya olmasının, Çin tarafından bir engel olarak görüldüğünü dile getirdi.

Bu nedenle 2017 yılından itibaren Çin'in bölgede yaşayan yaklaşık 35 milyon Müslüman Türk'e yönelik asimilasyon politikaları uygulamaya başladığını öne süren Buğda, bu süreçte çok sayıda kişinin kamplara alındığını ve bunun dünya kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

"Çinlileştirilmeye çalışılıyor"

Buğda, Doğu Türkistan'ın tarihsel olarak Türkler ve Müslümanlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanıldığını vurgulayarak, Çin'in bölgeyi kendi toprağı olarak gördüğünü ve Çinleştirme politikası izlediğini söyledi.

Çin'in, bölgede yaşayan Türk ve Müslümanları sonradan göç etmiş topluluklar olarak değerlendirdiğini belirten Buğda, "Bu düşünceyle bölgeyi tamamen kontrol etmek ve halkı kendi sistemine entegre etmek istiyorlar. Doğu Türkistan'daki insanların kalbinden ve sosyal hayatından İslam'ı çıkarmayı hedefleyen bu yaklaşım doğrultusunda, 2017 yılından itibaren inanç ve kültüre yönelik kapsamlı yasaklar uygulanmaya başlandı." dedi.

Konferansa, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
