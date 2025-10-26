Haberler

Doğu Timor Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Doğu Timor'un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Pante Makasar bölgesinin 48 kilometre kuzeybatısında ve yaklaşık 96 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Doğu Timor'un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 02.04'te (Türkiye saatiyle 20.04) depremin merkez üssünün Pante Makasar bölgesinin yaklaşık 48 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 96 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

