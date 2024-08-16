Doğu Perinçek: Türkiye-Suriye İlişkileri Mecburi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye- Suriye ilişkilerinin yeniden tesisinin mecburi olduğunu belirterek iki ülke arasındaki görüşmelerin şartlara bağlanmasının süreci zora soktuğunu söyledi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i silahla deviremeyen ABD ve İsrail'in Suriye'ye seçim dayatması yaptığını ifade etti.

Suriye'ye bölücü bir anayasa ve Atlantikçi bir hükümet dayatıldığını söyleyen Perinçek, Suriye'de PKK ve DEAŞ devletinin kurulmasını öngören anayasaya karşı olduklarını belirtti.

Türkiye-Suriye işbirliği için 11 maddelik öneri sunan Perinçek, " Türkiye, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya'nın toprak bütünlükleri, egemenlikleri ve bağımsızlıkları birbirine bağlıdır. Bunlardan herhangi birini bölmeye kalktığınız zaman diğerlerinde de çatlaklar oluşur. Dolayısıyla bu ülkeler arasında birlik bir mecburiyettir, tarihi bir sorumluluktur ve önümüzdeki yakıcı gündemdir. Sözüm ona 'Kürdistan' adı altında ikinci bir İsrail devletini bozguna uğratacak seçenek de budur." diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin ordusu, birikimi, mücadelesiyle terörü temizleme konusunda bölgedeki en yetenekli ülke olduğunu kaydetti.

Sığınmacıların Türkiye'nin ekonomisi, toplumsal huzuru ve geleceği için önemli sorun haline geldiğine dikkati çeken Perinçek, bu sorunun çözümünün Türkiye-Suriye işbirliğinden geçtiğini vurguladı.

Türkiye ve Suriye'nin işbirliği noktasında, ortaya koydukları şartlardan vazgeçmesi gerektiğini belirten Perinçek, şöyle konuştu:

"Suriye'nin 'Türkiye çekilme tarihini bildirsin' şartı olduğunu Savunma Bakanımızın açıklamasından öğreniyoruz. Masaya oturmak için şartlar koşmak iki ülke arasında oturup görüşmenin koşullarını ortadan kaldırıyor. Şart koşmak bu sorunu çözmeyi, Türkiye-Suriye işbirliğini erteliyor, zora sokuyor. Hatta ABD ve İsrail planlarına teslimiyet devam ederse bu işbirliğini imkansız hale getiriyorsunuz. Onun için Vatan Partisi olarak hem AK Parti hükümetine hem Suriye hükümetine çağrıda bulunuyoruz. Şartlar koşulmamalıdır, görüşme için şarta hiçbir gerek yok. Zaten bir mecburiyet hem Türkiye'nin hem Suriye'nin önündedir. Toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, ikinci İsrail projesinin ezilmesi, yok edilmesi ve ekonomik gelişmeler için bu iki ülke arasında işbirliği mecburidir, günceldir, kaçınılmazdır ve yakıcı görevdir."