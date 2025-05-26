Doğu Kudüs'te Aşırı Sağcı Yürüyüş Olaylı Başladı

Doğu Kudüs'te Aşırı Sağcı Yürüyüş Olaylı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de aşırı sağcı grupların Doğu Kudüs'te düzenledikleri bayrak yürüyüşü sırasında gergin anlar yaşandı. Filistinlilere ve basın mensuplarına yönelik saldırılar gerçekleşti.

İsrail'de aşırı sağcı fanatik grupların, Doğu Kudüs'te, İsrail'in 1967'deki işgalini kutlamak için yaptıkları provokatif "bayrak yürüyüşü" olaylı başladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla söz konusu yürüyüşü düzenliyor.

Binlerce kişilik fanatik İsrailli grup, ellerinde İsrail bayrakları ve aşırı sağcı grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaştı. İsrail polisi, kentte çok sayıda barikat kurdu ve Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

İsrailli fanatik gruplar, bölgedeki Filistinlilerin dükkanlarına saldırarak, esnafı işyerlerini kapatmaya zorladı.

Eski Şehir'deki Avusturya Misafirhanesi önünde toplanan gruplar, "Araplara ölüm" gibi provokatif sloganlar atarak dans etti.

Şam Kapısı girişinde karşılarına çıkan Filistinlileri tahrik etmeye çalıyan aşırı sağcı İsrailliler, yaşlı bir Filistinliyi iterek yere düşürdü.

Bölgede görev yapan basın mensupları da aşırı sağcı grupların hedefi oldu. Fanatik gruplar, basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı. İsrail polisi zaman zaman hem basın mensuplarına hem İsrailli aşırı sağcı gruplara güç kullanarak müdahale etti.

Öte yandan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli siviller, ancak İsrail polisi nezaretinde bölgeden ayrılabiliyor.

Bölgedeki Filistinli kadın ve çocuklar, İsrail polisi nezaretinde dışarı çıkarılabildi. Buna karşın aşırı sağcı gruplar Filistinli sivillere saldırma girişiminde bulundu ve sataştı.

İsrail polisi, Eski Şehir'de aşırı sağcı gruplara bazı noktalarda göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Aynı şekilde, Filistinlilere destek olmak için Eski Şehir bölgesine gelen İsrailli insan hakları aktivistleriyle aşırı sağcı gruplar zaman zaman karşı karşıya geldi. İsrail polisi araya girerek, tarafları ayırmaya çalıştı.

Fanatik İsrailli gruplar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Yürüyüşte on binlerce aşırı sağcı İsrailli, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

-İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.