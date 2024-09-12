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Doğu Karadeniz Yaylaları Vargit Çiçekleriyle Süslendi

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Doğu Karadeniz yaylalarında yayladan dönüş zamanının geldiğini müjdeleyen vargit çiçekleri açmaya başladı. Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında yoğun olarak bulunan vargit çiçekleri, mavi yıldız ve güz çiğdemi gibi adlarla da anılıyor. Beypınarı Yaylası'nda çayırlık alanlar vargit çiçekleriyle kaplandı ve bu manzara yerli ve yabancı turistlere güzel bir görüntü sunuyor.

Doğu Karadeniz yaylaları, yayladan dönüş zamanının gelmesinin habercisi olarak görülen "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından "vargit" çiçeği, sonbaharda açmaya başladı.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Beypınarı Yaylası'nda çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle "vargit" çiçekleri ile kaplandı.

Beyaz ve maviye yakın mor renklerdeki "vargit" çiçekleri, yörede yaşayanların yanı sıra yaylaları gezen yerli ve yabancı turistlere seyri güzel manzaralar sunuyor.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan "vargit" çiçeği, 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Rutubetli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

-"Burada bir yılın hasretini yaşıyoruz"

Beypınarı Yaylası'nda "vargit" çiçeklerini ailesiyle birlikte görmeye gelen Sadık Çolak, AA muhabirine, vargit çiçekleri ve yaylanın büyüleyici bir güzellik oluşturduğunu söyledi.

Hollanda'da yaşadıklarını ve yılın bir ayını memleketleri Trabzon'da geçirdiklerini aktaran Çolak, "Bu yaz mevsiminde memleketimizin yaylalarını görmek çok güzel. Meşhur vargit çiçekleri yaylalarda kalanlar için artık son anlara geliyorsunuz, bunlar size bir işarettir, artık köylerinize dönün diyor. Yaylalarda kalan tüm hemşerilerimizin vargit çiçeklerinin yanı sıra hava durumlarına da bakılıyor. Biz burada bir yılın hasretini yaşıyoruz. Bu havayı burada hissetmek, yaşamak çok güzel." diye konuştu.

Birgül Çolak ise vargit çiçeklerini gördüklerinde mutlu olduklarını, kış aylarının gelmesinin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz Giresun trabzon Güncel Artvin Yaşam Doğa

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