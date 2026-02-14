Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğunu ve artan sıcaklıklarla birlikte kar erimelerinin olumsuz etkilere yol açabileceğini bildirdi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
Sıcaklıkların artmasıyla kar erimelerinin oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel