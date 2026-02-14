Haberler

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğunu ve artan sıcaklıklarla birlikte kar erimelerinin olumsuz etkilere yol açabileceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Sıcaklıkların artmasıyla kar erimelerinin oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...