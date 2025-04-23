İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı Giresun Üniversitesi'nde Sona Erdi

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı Giresun Üniversitesi'nde Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'25), yoğun katılım ve ilgi ile sona erdi. Fuar kapsamında çeşitli kariyer etkinlikleri ile katılımcılara fırsatlar sunuldu.

Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'25)" sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen, "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenen fuarın büyük ilgiyle ve katılımla ziyaretçilerini ağırladığı belirtildi.

Etkinliğin ikinci gününde kariyer konulu programların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Bir diş hekiminin hayat reçetesi, TUSAŞ kariyer etkinliği, kariyer gelişiminde etkili iletişim ve beden dili, yerelden globale gıda sektöründe kariyer, KOSGEB kariyer eğitimi, ödüllü kariyer tabusu, kurgu mahkeme, kurgu müracaat savcılığı, kartvizit tasarımı, üniversite tercihleri ve kariyer, UMKE vaka senaryoları ve müdahale teknikleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın, sponsor olan ve stant açarak fuara katkı sağlayan firma ile kuruluşları ziyaret ederek teşekkür belgesi verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.