Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA