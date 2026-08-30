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Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de akşam ve yarın sabah itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel kuvvetli sağanak beklendiğini; sel, heyelan ve yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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