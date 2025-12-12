Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına için uyarıda bulundu. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtilerek, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusunda da güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel