Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Temmuz ayı encümen toplantısı Artvin'de yapıldı.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında kentteki bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediyeler arası iş birliği konuları görüşüldü.

Zorluoğlu, toplantı sonrası AA muhabirine, belediyeler arasında işbirliğini ve yardımlaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplantıda belediye personelinin hizmet içi eğitimlerinin sıklaştırılması yönünde karar aldıklarına değinen Zorluoğlu, "Belediyelerde kapasitenin artırılmasını yönünde birtakım faaliyetler yapmayı ön gördük. Belediyelerin talep etmeleri durumunda bu hizmetler birliğimiz tarafından veriliyor. Bir diğer husus da belediyelerimizde çalışan personele üniversitelerle yaptığımız anlaşmalar sayesinde yüksek lisans yapma imkanı sağlıyoruz. Bunu sürdürmeyi kararlaştırdık." diye konuştu.

Toplantı vesilesiyle ilk kez Artvin'in güzelliklerini görme imkanı bulduklarını kaydeden Zorluoğlu, Artvin coğrafyasının çok etkileyici olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Toplantı öncesi ve sonrasında şehrin birçok noktasını gezdik. Cam terası gezdik, çok ürkütücü, ilginç bir noktaya inşa edilmiş. Türkiye'nin en büyük heykelinin bulunduğu mekanı gezdik. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün etkileyici heykelini görme fırsatımız oldu. Kafkasör yaylasını da gördük."

Gün içinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunan başkanların Atatepe'ye yaptıkları gezide Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Mercan ve beraberindeki üyeler başkanlara çiçek taktim ederek "Artvin Trabzonspor Sevdalıları" yazılı atkı hediye etti.

Toplantıya, Zorluoğlu'nun yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Giresun Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk ve Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Gedikli katıldı.