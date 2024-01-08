Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünde olduğu 'Yaşam Koçu' filminin galası yapıldı

Doğu Demirkol ile Yağmur Tanrısevsin'in başrollerinde oynadığı "Yaşam Koçu" filminin galası gerçekleştirildi.

Kanyon Avm'deki gala gösterimi öncesinde filmin oyuncuları basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çekimlerde çok eğlendiklerini belirten oyuncu Doğu Demirkol, "Bu klişeyi yapacağım. Gerçekten eğlendik, yani ben yazdım, ben biraz oyunculukların içerisindeydim." dedi.

Filmle ilgili araştırma yaparken birçok terapiye gittiğini dile getiren Demirkol, şunları söyledi:

"Boşa havaya yazmayayım diye çoğunun seansını aldım, öyle yazdım. Bir ses terapisi aldık, 45 dakikası 145 avroydu, neden avroylaydı anlayamadık ama 25 dakikada hediye sevgi terapisi verdiler."

Oyuncu Nazlı Tosunoğlu, filmde annesi rolünü oynadığını Demirkol ile çalışmaktan mutluluk duyduğuna işaret ederek, "Ben seni uzaktan uzaktan o kadar çok severdim ki, birlikte oynamak da nasip oldu, anacığını oynadım. Çok zevkli oynadık birlikte, iyi çalıştık. Ben seni çok sevdim." ifadesini kullandı.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, "Komedi filmi, inanılmaz eğlenceli ve keyifli film olduğuna eminim. Şu an bizim için de sürpriz. Heyecanlıyız, şimdi izleyeceğiz. Çok keyifli bir film oldu. Bence inanılmaz gülecekleri bir film olacak." şeklinde konuştu.

Minik oyuncu Ebrar Demirbilek de aynı sahnede rol aldığı Doğu Demirkol'un çok eğlenceli biri olduğunu, çekim dışında da eğlendiklerini söyledi.

Ömür Gedik ise filmde küçük bir rolü olduğuna işaret ederek, "Sürpriz bir rolüm var ama çok güzel, çok kıymetli bir sahnede oynadığımı düşünüyorum. Bol bol gişesi olmasını diliyorum. Birçok kişi emek verdi bu filme. Lütfen filmin sonuna kadar izleyin, son sahnesinden sonrayı da izleyin. O sürprizi mutlaka görmenizi istiyoruz. Bu arada Doğu'ya da çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan verdiği için ve bütün ekibe." dedi.

Galaya yapımcı Samsun Demir, oyuncu Bülent Çolak, Oya Başar, Umut Kırca, Keremcem ve Demet Şener'in de aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

İstanbul'da çeşitli semt ve platolarda çekilen filmde, gündemdeki olaylar eleştirel ve mizahi bir perspektiften ele alınıyor.

Yönetmen koltuğuna Burak Kuka'nın oturduğu, hikaye ve konsept tasarımını filmin yapımcılarından Emrah Güzelkokar'ın, yapımcılığını ise Wovie, RetroPro, Netd ve DMC'nin üstlendiği film, 12 Ocak'ta vizyona girecek.