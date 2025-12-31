Haberler

Erzincan'da bazı bölgelerde TIR geçişine izin verilmiyor; Tendürek'te trafik durdu

Erzincan'da bazı bölgelerde TIR geçişine izin verilmiyor; Tendürek'te trafik durdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan'da Sakaltutan ve Ahmediye geçitleri, Ağrı-Van kara yolundaki Tendürek Geçidi trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme çalışmaları yaparken sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan'da Sakaltutan ile Ahmediye geçitleri, TIR trafiğine kapatıldı. Ağrı- Van kara yolundaki Tendürek Geçidi'nde tipi ve yoğun sisin etkisiyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki 2 bin 120 metre rakımlı Ahmediye Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kara yollarındaki geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini bildirilirken, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

TENDÜREK'TE TRAFİK DURDU

Ağrı- Van kara yolundaki Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafik durdu. Etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektikleri Tendürek Geçidi'nin Van ve Ağrı giriş-çıkışları trafiğe kapatıldı. Doğubeyazıt ve Van tarafında jandarma kontrol noktaları oluşturarak, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

İstanbul'a yeni uyarı! AKOM bu kez kar kalınlığını da verdi