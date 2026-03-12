Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da, iş yerlerinin tabelalarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı ağaç dalları ile park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Kars'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar sabah etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla bazı yollarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, buzlanma oluştu.

Soğuk hava nedeniyle bazı akarsuların yüzeyi buz tuttu, yol ve kaldırımlarda donma meydana geldi.