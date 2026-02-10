Haberler

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de 420 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 420 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için belediye ekipleri ve İl Özel İdaresi çalışmalara başladı.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 420 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar nedeniyle 312 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 15, Ardahan'da 19, Ağrı'da 45 ve Tunceli'de 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler

Şehri ayağa kaldıran olay! 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç
16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler

Şehri ayağa kaldıran olay! 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti