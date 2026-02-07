Haberler

Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı, Sarıkamış'taki beyaz örtüyle birlikte güncel yaşamı etkiledi. Vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler alırken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu.

Kars'ta dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle bitki ve ağaçlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, üzerine halı örterek araçlarını soğuk ve kardan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla etraf beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ağrı'da da gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı. Kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.

Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler