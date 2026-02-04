Haberler

Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürürken, Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma yaşanıyor. Belediyeler temizlik çalışmaları yaparken, vatandaşlar da karları temizliyor. Kars'ta kar kalınlığı 24 cm, gece hava sıcaklığı ise -5 derece olarak ölçüldü.

Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar, gece yeniden başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Belediye ekiplerinin kaldırım ve caddelerde temizlik çalışması yaptığı kentte, vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Ekipler ayrıca buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 3,5 kilogram yağış düştü, kar kalınlığı 24 santimetre ölçüldü.

Kars ve Ardahan

Kars'ta 2 gündür görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi.

Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla köyler beyaza büründü. Öğrenciler kar topu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.

Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, yollarda buzlanma oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
