Van ve çevre illerde kar nedeniyle 145 yerleşim yerine ulaşılamıyor
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Şemdinli'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 145 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 30 mahalle ve 66 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 96 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapanan 68 yerleşim yeri yolundan 61'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 7 yerleşim yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşen noktalarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Şemdinli Belediyesince kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Fahri Şakar ve beraberindeki ekip, ilçenin kırsal alanlarına yem ve mama bıraktı.

Tüm canlılarla aynı dünyayı paylaştıklarını belirten Şakar, "İnsan olarak Rabbimizin sessiz kullarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle kış aylarında can dostlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için duyarlı olmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Muş/Bitlis

Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan 12 yerleşim yerine ulaşılamadığı belirtildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 30 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ekipler, kapalı 30 yerleşim yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
