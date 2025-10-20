Haberler

Doğu Akdeniz için Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini duyurdu. Vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
