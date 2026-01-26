Haberler

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Doğu Akdeniz'in kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Adana çevrelerinde ve çarşamba gece saatlerinde Hatay kıyılarında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yerel dolu yağışı ve hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

