Meteorolojiden Doğu Akdeniz'e fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın akşam saatlerinde bölgenin doğusunu, yarın sabah ise batısını etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün rüzgarın Doğu Akdeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.