Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı Başladı: 15 Ülkeden Katılım

MİLLİ Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'nın ev sahipliğinde, 15 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı' kapsamında; Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda basın brifingi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 'Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı', 22 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilmeye başlandı. TSK tarafından planlanan ve Donanma Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 19 gemi, 4 denizaltı, 4 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, 5 İHA, 1 İDA, SAT ve SAS timleri ile amfibi birlikler katılırken, Kara Kuvvetleri CH-47 ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri ise 44 F-16 savaş uçağı ile destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 4 bot ile tatbikatta yer alıyor. Ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) unsuru 8 gemi ile ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Gabon, Endonezya, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, BAE ile Ürdün'den gözlemciler ve özel timlerin katılımıyla geniş bir uluslararası katılım sağlanıyor. NATO kapsamında ise İspanya, İtalya ile Yunanistan'da tatbikatta yer alıyor.

15 ÜLKEDEN YABANCI KATILIMCI

Tatbikat kapsamında denizde denetim harekatı, hava ve suüstü savunma harp eğitimleri, denizaltı savunma harbi, mayın karşı tedbirleri, kritik altyapıların korunması ve amfibi harekat faaliyetleri icra edilecek. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda basın brifingi verildi. TCG Sancaktar'daki brifinge Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral İlyas Ergel, NATO Daimi Deniz Kuvveti Komutanı (COM SNMG-2) Radm Francesco Lavazzo, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Komutanı (COM SNMCMG-2) Commodor Fortunato Genovese, komodorlar, Türk ve yabancı gemi komutanları ile 15 ülkeden yabancı katılımcı ve gözlemciler katıldı.

TATBİKATIN HEDEFLERİ

Brifingte tatbikatla ilgili bilgi veren Deniz Kurmay Binbaşı Ali Ercüment Opçin, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri Eğitim ve Tatbikat Programı doğrultusunda iki yılda bir icra edilen Doğu Akdeniz Tatbikatı, bu yıl da kapsamı genişletilmiş şekilde Donanma Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilmektedir. Tatbikat, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile NATO Daimi Görev Grupları ve davetli ülke unsurları arasında birlikte çalışabilirliği artırmak, müşterek harekat kabiliyetlerini değerlendirmek ve çok tehditli ortamda görev icra etme yeteneğini geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Tatbikatın hedefleri arasında; çok uluslu bir ortamda harekat kabiliyetlerini geliştirmek, fiili silah atışları ve temel deniz harekat eğitimlerini icra etmek, afet, insani yardım ve kriz senaryolarında reaksiyon kabiliyetini artırmak, lojistik planlama, komuta-kontrol ve çok uluslu destek usullerini uygulamak, müttefik deniz kuvvetlerinin karmaşık tehdit ortamlarındaki karar verme ve angajman kurallarını uygulama kabiliyetini göstermeleri yer almaktadır" dedi.

TOPLAM 27 GEMİ VE 67 HAVA UNSURU

Binbaşı Opçin, "Bu yılki tatbikata ev sahibi Türk Deniz Kuvvetleri olarak 19 suüstü gemisi, 4 denizaltı, 18 hava unsuru, SAT ve SAS timleri ile iştirak ediyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 F-16 uçağı ile 22 sorti, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise 4 sahil güvenlik botu görevlendirilmiştir. Tatbikatta toplam 27 gemi ve 67 hava unsuru görev almaktadır. Ayrıca NATO görev gruplarının yanı sıra 12 ülkeden 83 personel, gözlemciler ve unsurlarıyla tatbikata katılım sağlamaktadır. Tatbikat faaliyetleri; 24-26 Kasım tarihlerinde muharebe yetenek artırımı/ kuvvet entegrasyonu eğitimleri, 27-29 Kasım tarihlerinde serbest oyun faaliyetleri, 2 Aralık tarihinde Seçkin Gözlemci Günü ve Basın Günü, 3 Aralık tarihinde tatbikat sonrası değerlendirme brifingi şeklinde icra edilecektir. Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Sarısu Plajı'na istinaden gemiden hedefe ve kıyıya manevra, sıhhi tahliye, halattan serbest kayma, posta çantası ile malzeme transferi ve tören geçişi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası görevlerdeki etkinliğini, caydırıcılığını ve çok uluslu harekatlara uyum kabiliyetini bir kez daha ortaya koyacak kapsamlı bir faaliyet olarak icra edilmektedir" diye konuştu.