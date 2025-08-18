Doğaseverler Van'da Alandeşt Yaylası'nda Kamp Yapıyor

Van'da 2 bin 600 rakımlı Alandeşt Yaylası'na gelen doğaseverler, akarsuların oluşturduğu mendereslerin arasında kamp yaparak serin havanın tadını çıkarıyor.

Van'ın Çatak, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri ve Hakkari sınırında yer alan 2 bin 600 rakımlı yayla, doğal güzellikleriyle yazın yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor.

İlçeye 80 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmek isteyen ziyaretçiler, araçla varılan bölümden sonra patika yoldan yürüyerek su kaynaklarının olduğu bölgeye ulaşıyor.

Temiz ve serin havası, menderesleri ve zengin bitki örtüsüyle insanları cezbeden yaylada çadır kuran ziyaretçiler, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de kamp yaparak yaylanın güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.

Tesis edilen huzur ortamında rotasını yaylaya çeviren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 30 kişilik ekip de akarsuların oluşturduğu mendereslerin kenarında iki gün kamp yaparak, güzel manzarada serinledi.

"Ağustosta olmamıza rağmen yeşillikler var"

Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyesi Hüseyin Demez, AA muhabirine, bu yıl Alandeşt Yaylası'nda dört kez kamp yaptıklarını söyledi.

Sunduğu huzurlu atmosfer ve doğal güzellikler sayesinde bölgenin yayla turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Demez, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yaylanın üç kente sınırı bulunuyor. Van'ın Çatak, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari illerinin kesiştiği üçgende yer alıyor. Bu yıl çok sıcak geçiyor. Biz de şehrin sıcağından kaçarak 2 bin 600 rakımlı bu yaylaya geldik. Şu an mendereslerin arasında çok güzel bir serinlik var. Buraya ilk defa gelenler olduğu gibi dördüncü kez gelen arkadaşlarımız da var. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz."

"Çok güzel ve serin bir alan"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Hakan Can ise "Uzun zamandır bu yaylaya gelmek istiyordum. Çok güzel ve serin bir alan. Menderesler arasında kamp yaptık. Bu güzel fırsatı değerlendirmek istedim. Herkesin gelmesini bekliyorum." dedi.

Kayseri'den gelen Kemal Tekdemir de "Ülkemizde çöl sıcakları hakim. Sosyal medyadan burayı gördüm. Kamp etkinliğine katılmak için Van'a geldim. Mendereslerin kenarında çok güzel kamp yaptık. Serin bir hava hakim. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Doğasever Hilal Koca da "Sıcak havadan uzaklaşmak için buraya geldim. Yayla çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi bekleriz." ifadelerini kullandı.