Batman'da doğaseverler karla kaplı Harrut Yaylası'na tırmandı

Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, karla kaplı Harrut Yaylası'na çıktı.

Çalışırlar köyünden buluşan bir grup doğasever, Mereto Dağı'nın zirvesine yakın bir noktada bulunan yaylaya çıkmak için yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 4 saat süren yürüyüşün ardından karla kaplı yaylaya ulaşan doğaseverler, burada manzarayı fotoğraflayarak, hazırladıkları karlı pekmezi yedi.

Grupta yer alan Ramazan Doğan, yaylanın güzel bir yer olduğunu belirtti.

Hava şartlarının tırmanmak için uygun olduğunu dile getiren Doğan, "Yapılan yol kar altında olsa da büyük bir kolaylık sağlıyor. Yayla, hem bahar aylarında hem de kış sezonunda mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biri." dedi.

İshat Turgut de şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için doğanın güzel bir alternatif olduğunu ifade ederek, herkese doğa yürüyüşü yapmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Emrah Akın ise herkesi yaylayı görmeyi tavsiye etti.