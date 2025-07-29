Doğanşehir Kaymakamı'ndan LGS Başarısına Teşekkür ve Hediyeler

Doğanşehir Kaymakamı'ndan LGS Başarısına Teşekkür ve Hediyeler
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Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, LGS'de başarı gösteren öğrencileri ağırladı, tebrik etti ve hediyeler vererek ailelere teşekkür etti.

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ağırladı.

Öğrencileri tebrik eden Sungur, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerin ailelerine de teşekkür eden Sungur, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban ve aileler de yer aldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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