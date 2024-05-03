Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, hükümet konağı inşaatını inceledi

Malatya'da, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçede yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını inceledi.

Kılıç, hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak olan hükümet konağında adliyede hizmet verecek.

Kılıç incelememin ardından yaptığı konuşmada, "İlçemizin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde yeni hükümet konağını en hızlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.