Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, hükümet konağı inşaatını inceledi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatı, Kaymakam Mehmet Kılıç tarafından incelendi. Kılıç, inşaatı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Hükümet konağı, 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak ve adliyede hizmet verecek. Kaymakam Kılıç, konuşmasında ilçenin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde hükümet konağının hızlı bir şekilde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Malatya'da, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçede yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını inceledi.
Kılıç, hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak olan hükümet konağında adliyede hizmet verecek.
Kılıç incelememin ardından yaptığı konuşmada, "İlçemizin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde yeni hükümet konağını en hızlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.