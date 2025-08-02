Doğanşehir Kaymakamı Deprem Konutlarını İnceledi
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, kırsal mahallelerde yapımı devam eden deprem konutlarını yerinde inceledi. Vatandaşların yaşam alanlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları takip etti ve konteyner kentteki vatandaşların taleplerini dinledi.
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, kırsal mahallelerde yapımı devam eden deprem konutlarında inceleme yaptı.
Sungur, Küçüklü, Elmalı ve Topraktepe mahallelerinde yapımı devam eden kırsal konutlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Sungur, vatandaşların daha modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Konteyner kentte yaşayanları da ziyaret eden Sungur, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel