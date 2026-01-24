Haberler

Doğanşehir'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, ekiplerle birlikte çalışmaları yerinde denetledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, karayolları ve belediye ekiplerinin ulaşımın aksamaması için başlattığı karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde ve merkezinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte sahaya inen ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, sahada yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde kontrol ediyor.

Sungur, kar küreme ve yol açma çalışmalarında görevli personelleriyle sohbet ederek, ekiplerin motivasyonunu artırmak için beraberinde getirdiği tatlıları ikram etti.

Zorlu kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için gösterilen çabanın takdire şayan olduğunu belirten Sungur, şu ifadeleri kullandı:

"Doğanşehir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorlu kış şartlarında, dondurucu soğuğa rağmen büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için sahada fedakarca görev yapan her bir kardeşimizin yanındayız."

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba

Aylardır futbol oynamayan Balotelli'nin yeni takımı bomba
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar