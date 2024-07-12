Doğanşehir'de Hasat Edilen Kayısılar Kurutuluyor
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasat edilen kayısılar güneşte kurutularak doğal kurutmalık kayısı yapılıyor. Kahramanmaraş depreminin etkilediği alanlarda da kurutmalık kayısılar yetiştiriliyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasat edilen kayısılar kurutuluyor.
Kayısılar hasat edildikten sonra bir kısmı yaş olarak satılırken bir kısmı da güneşe bırakılarak yörede "Gün kurusu" da denen doğal kurutmalık kayısı yapılıyor.
Doğanşehir ilçesinde çiftçiler hasadını gerçekleştirdikleri kayısıları boş alanlara, büyük bezler üstünde sererek güneşin altında kurutmaya bırakıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği ilçede yıkılan binaların alanları da kurutmalık kayısılarla kaplandı.