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Malatya'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Malatya'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Y.S. yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Y.S, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
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