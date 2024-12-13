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Doğanşehir'de Deprem Zararları Gideriliyor: Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Doğanşehir'de Deprem Zararları Gideriliyor: Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarla enkaz kaldırılıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat 2023 meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar alan Doğanşehir ilçesinde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi Malatya Caddesinde ağır hasar gören 6 katlı apartmanlar iş makinesiyle yıkıldı.

Hafriyatlar iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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