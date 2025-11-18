Doğanşehir'de Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur başkanlığından gerçekleştirilen toplantıda, çocukların korunması ile temel ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz karşılanması ele alındı.

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı gelişiminin ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu belirterek, kurumların uyum içinde çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.